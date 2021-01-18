Cumhurbaşkanı Erdoğan:'CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor.'
erdoğanın açıklamaları
( İSTANBUL - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor."-"Hâlâ eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor." İSTANBUL
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