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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi

( ANKARA ) ANKARA

Altın Madalya Boksör Altın Başkent Milli Boksör 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksörümüz ile görüştü. (ALİ-BC -
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