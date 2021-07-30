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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”

Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangınlara ilişkin) “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”- “14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu” İSTANBUL

Yangın Cuma Namazı Altın Orman Yangını Trol 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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