Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”
Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangınlara ilişkin) “Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6’ya çıkmış vaziyette”- “14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu” İSTANBUL
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