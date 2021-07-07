Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bize gurur, kibir yakışmaz”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bize gurur, kibir yakışmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bize gurur, kibir yakışmaz”

Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Lyon Sel 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Sincan Saraycık’ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Sincan Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrasında belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. AK Partili kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, “Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz” dedi.
Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara otobüsün üzerinden çeşitli hediyeler verdi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a