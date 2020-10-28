- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Huynen’in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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