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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını resmi tören ile karşıladı

Törenden detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

Resmi Tören 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Konuk Başbakan Rama, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine kadar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Rama’yı karşılaması ve iki lider tören alanındaki yerlerini almasının ardından Türkiye ve Arnavutluk milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Başbakan Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe “merhaba asker” diyerek selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Resmi karşılama töreninin ardından başbaşa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. (DY-
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