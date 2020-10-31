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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir’e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir’e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum'

Erdoğan'ın açıklamaları

Deprem Geçmiş Olsun Felaket Faşizm Yükselen 

-detaylar

( VAN -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir’e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum"-"Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir"-"Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz"-"Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz"-"Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Dini fanatizmle İslam’a ve Müslümanlara nefret besleyenler artık bu duygularını saklama gereği bile duymuyorlar" VAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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