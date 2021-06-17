CHP Lideri Kılıçdaroğlu gölette boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

-Eve girmesi

-Evden çıkışı

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Çocuğu sevmesi

-Çocukla diyaloğu

-Araca binmesi ve ayrılması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Seyrantepe’de 10 yaşındaki Mithat Evlice bir inşaat alanındaki gölete girerek boğulmuştu- Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında vatandaşlarla fotoğraf çektirip çocuklarını sevdi İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki hafta Kağıthane'de inşaat alanındaki bir gölete girmesi sonucu boğulan 10 yaşındaki Mithat Evlice’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Kağıthane Seyrantepe Cevher Sokak’ta önceki hafta meydana gelen olayda 10 yaşındaki Mithat Evlice, inşaat alanındaki gölete girmiş ve bir anda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişi dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren aramalarının ardından sudan çıkartılan Evlice, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yasa boğulan Evlice’yi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindekilerle birlikte ziyaret etti. Ziyarete Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile partisinin İstanbul temsilcileri katıldı.

Ziyarette aileye taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu ardından evden çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların isteği üzerine onlarla fotoğrafta çektiren Kılıçdaroğlu ardından çocukları da sevdi. Bir çocuğa yanaşarak, “Gel bakalım Kemal dedeye” diyen Kılıçdaroğlu’na çocuğun gelmemesi dikkat çekti. Vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Kılıçdaroğlu ardından sokaktan ayrıldı.

