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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım'
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım'

kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA ) CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" ANKARA

Kılıçdaroğlu Toplantı Cemevi Katliam Grup Toplantısı 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de bir kilisenin duvarına çıkılarak dans edilmesine ilişkin, “İnançlar her şeyin üzerindedir. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, konuşmasına Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenleri anarak başladı.
Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de bir kilisenin üzerine çıkarak dans eden vatandaşlara ilişkin olarak, “İnançlar her şeyin üzerindedir. Tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat cami, kilise, havra, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız dedim. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" dedi.
CHP’nin tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, “Biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz? Çünkü iktidar olduğumuzda sorunlar ne diye vakit kaybetmemek için. Hiçbir üniversitede hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgiler var bizde. Herkesin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümlerini de belirliyoruz” ifadelerini kullandı.
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