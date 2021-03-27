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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaat alanındaki törene katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaat alanındaki törene katıldı

Törenden görüntü

İnşaat Alanı Toplu Taşıma Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Merkezi Yönetim 

-Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları
-Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeniden başlatılması törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeniden başlatılması törenine katıldı.
İnşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu butona basarak temele harç dökme işlemini başlattı. Törende açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde sağladıkları başarının merkezi yönetimde sağlayacakları başarının işareti olduğunu kaydetti.
Türkiye'yi bölgedeki sorunlardan arındıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kararlıyım, bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve bir kazanacağız" dedi.
Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerek. Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul'u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul'a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
(YM-ÖK-Y)
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