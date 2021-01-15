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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP'li Öztrak’ın 'rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' dediği vatandaştan tepki

CHP'li Öztrak’ın 'rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' dediği vatandaştan tepki

Hurdacılık yapan Mahmut Çanakçı hurda topladığı seyyar tablasının başında

Sosyal Medya Çöp Konteyneri Aktüel 

-Mahmut Çanakçı’dan aktüel görüntüler
-Mahmut Çanakçı ile röportaj
-Öztrak'ın paylaştığı video
-Öztrak'ın paylaşımı

( OSMANİYE -ÖZEL) CHP'li Öztrak’ın "rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" dediği vatandaştan tepki- Hurdacılık yapan Mahmut Çanakçı, “Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztrak benden özür dilesin” diyerek tepkisini dile getirdi OSMANİYE

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medya hesabından "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki vatandaş Mahmut Çanakçı, “Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztark benden özür dilesin” dedi.
CHP'li Faik Öztrak Twitter hesabından paylaştığı videoda çöp konteyneri kenarındaki vatandaşın videosunu yayınlayarak, “Bu görüntüler Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz” şeklindeki paylaşımında videodaki kişi Mahmut Çanakçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’ı yalanlayarak çöpten ekmek toplamadığını söyledi.

Geçimini 15 yıldır hurdacılık yaparak sağladığını belirten Çanakçı, "Ben o gün çöp kovası kenarına atılmış çöp poşetleri vardı. Onu aldım çöp konteynerine attım. Ben hurdacılık yapıyorum. 15 yıldır geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Allah'a şükür aç değiliz açıkta değiliz. Ben çöpten ekmek toplamıyordum. Ben orada kimseyi de görmedim. Bu kişi benden özür dilesin" dedi.
Mahmut Çanakçı’yı telefon ile arayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan’ın paylaşımındaki Mahmut Çanakçı ile görüştüm. Uzun yıllardır eski eşya toplayan kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli’deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" ifadesini kullandı.
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