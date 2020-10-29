CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okuyunca yağmur yağmayı kesti
Manisa'da yoğun yağış nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarıda kaldı. CHP'liler ise alternarif kutlama yaptı. Bu sırada mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ' Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı. ' sözleri sosyal medyada tiye alındı.
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