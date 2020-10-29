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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okuyunca yağmur yağmayı kesti

CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okuyunca yağmur yağmayı kesti

Manisa'da yoğun yağış nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarıda kaldı. CHP'liler ise alternarif kutlama yaptı. Bu sırada mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ' Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı. ' sözleri sosyal medyada tiye alındı.

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özgür Özel Grup Başkanvekili İzmir Marşı 

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