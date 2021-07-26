CHP’li Başkan’dan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam kararı



- CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.



“Yeni önlemler almaya karar verdik” Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşların aynı fiyattan su kullanamayacağını kaydeden Özcan, “Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin” dedi.

“Ben halkın tercümanıyım” Açıklamalarından sonra kendisine tepkilerin geleceğini ancak umurunda olmadığını belirten Özcan, “Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz” ifadelerini kullandı. (FC-RFK-ÖK-Y)

