CHP, İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvurdu



– Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin kararın iptali için Danıştay’a başvurdu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay’a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvuruda bulundu. Yapılan başvurunun ardından ise Danıştay binasının önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.Özel, Danıştay’a bu konuyla alakalı birçok başvurunun yapıldığını belirterek, “Kadın örgütleri tarafından yapıldı. Bireysel başvurular yapıldı. CHP kadın kolları tarafından yapıldı. Biz her bir başvuruyu son derece kıymetli görüyoruz. Şu anda 1 aydır hukukçu milletvekillerimizin partimizin hukukçularının yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda CHP Grubu olarak bu sözleşmeye istisnasız tüm milletvekillerinin oy verdiği bir grup olarak bu yetkinin sözleşmeye girme ve dolayısıyla çekilme yetkisinin TBMM’de olduğunu bir kez daha vurgulayarak Danıştay’a bu kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde üç talepli başvurumuzu yaptık” dedi.

Üç ana talepleri olduğunu belirten Özel, “Bir tanesi usül yönünden bu kararın yok olduğunu düşünüyoruz iddia ediyoruz ve Danıştay’dan bu yokluğun tespitini istiyoruz. İkincisi yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve bu anayasaya aykırılık yönünden Danıştay eğer bu işlemi yok saymazsa anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz. Bu arada kadınlar ölmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekinildi. Onun yerine oluşturduğu olumsuz iklimin şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda oluşturduğu kadınlara olumsuz etkiyi de hep birlikte görüyoruz. Yılın ilk 3 ayında 88 kadının katledildiği, bir ülkede AK Parti İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştay’dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz. Üçüncü talebimiz de budur” diye konuştu.





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