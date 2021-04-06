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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

Kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA )- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- “Sen çıkıp en başta 'Lozan da, Montrö de bizim güvencemizdir' desen bir şey olmayacak. Niye sesini çıkarmıyorsun?” ANKARA

Kutlay Polis Bild Toplantı Grup Toplantısı 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.
Grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin, “Çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın, milletin dikkatini bir yere çekelim... Koro halinde, zaten bunlar daha önce TV'lerde söylendi. Sen çıkıp en başta 'Lozan da, Montrö de bizim güvencemizdir' desen bir şey olmayacak. Niye sesini çıkarmıyorsun? ‘Bunlar darbeci’. Yok kardeşim, millet de yemiyor bunları. Millet 'Ben açım, dükkan kapalı, ne diyorsun?' diyor. Ne darbesi ya? Ya bunlar emekli, dünyanın neresinde emekli darbe yapmış” ifadelerini kullandı.Emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiye tutarının en az bin 500 liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Polis Haftası'nı da kutlayarak, iktidarlarında polislere 3600 ek gösterge vereceklerini söyledi.


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