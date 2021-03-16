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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
CHP Grup Toplantısı

CHP Grup Toplantısı

Kılıçdaroğlu konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Kanun Teklifi Sağlık Çalışanı Milletvekili Sayısı Sağlık Çalışanları Milletvekili 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.
CHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdadroğlu, 14 Mart'ın Tıp Bayramı olduğunu hatırlatarak, “Sağlık çalışanlarının talepleri göz ardı edildi biliyoruz. Bir kişinin hayatını kurtarmak için hayatını feda eden kişiye sağlık çalışanı denir. Biz bütün sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Pandemi sürecinde 387 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Onlar içinde bulunduğumuz dönemin mutlaka bir meslek hastalığı olmasını istediler ama iktidar bu görevi yerine getirmedi. İktidar tarafından bir kanun teklifi getirilmediği için parlamento bunu geçirmedi. Sayımız az olduğu için geçiremedik ama yapacağız, iktidar olunca yapacağız” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında milletvekili sayısını 450'ye düşüreceklerini, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlev kazandıracaklarını, Ulusal Vergi Konseyi'nin kuracaklarını da belirtti.

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