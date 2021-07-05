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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: 'Bütün kentsel dönüşümler yerinde ve şeffaf olmalıdır'
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: 'Bütün kentsel dönüşümler yerinde ve şeffaf olmalıdır'

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: 'Bütün kentsel dönüşümler yerinde ve şeffaf olmalıdır'

Grubun görüntüsü

Yerel Yönetim 

-Özkoç'un açıklaması

( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Bütün kentsel dönüşümler yerinde ve şeffaf olmalıdır" ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanvekili Engin Özkoç, “Esas olan yerinde dönüşüm, şeffaflıktır. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliği sağlamalıdır” dedi.
CHP Başkanvekili Özkoç, CHP Genel Merkez binasının önünde İstanbul Güngören-Tozkoparan kentsel dönüşüm mağdurlarıyla birlikle kentsel dönüşüm hakkında konuştu.
Kentsel dönüşümün yerinde yapılması gerektiğini söyleyen Özkoç, “Bu arkadaşlar kimseden bir şey istemiyorlar sahip oldukları şeyi kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evleri için borçları yoktu. Bu sürecin ne kadar süreceğini ne kadar kirada kalacaklarını bilmek istiyorlar. Yapmanız gereken tek şey bir sözleşmeyi onların önüne koyup, onların haklarını anlatmak. O sözleşmede onları borçlandırmayın. Çünkü onların evleriyle ilgili borçları yok. Yerinde dönüşüm yapın” şeklinde konuştu.

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