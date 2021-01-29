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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir'

Özel konuşma

( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir" ANKARA

İstifa Basın Toplantısı Toplantı Milletvekili 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Arkadaşların kendi tercihleridir ama CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de üç milletvekilinin partilerinden istifa etmesinden sonra basın toplantısı düzenledi.
Özel, Türkiye’de CHP’nin üyelerini, seçmenlerini rahatsız eden beyanlar duyduklarını belirterek, “Kendisine mektup yazıldığı söylediği süreçte kapının hep açık olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi karşılanacağı söylendi, ama bu sürece kadar geldik. Bu noktadan bizlerin memnuniyet duymadığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı. Özel, şöyle konuştu: “CHP Kuva-i Milliye’den gücünü alan kuruluşun, kurtuluşun partisidir. Çizgisinde değişiklik olmadı. Ayrılmayı düşünen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP 100 yılı aşkın yürüyüşte yoldan ve hedeften dönmesi, CHP birlik, bütünlük, sınırlar içinde, bağlı vatandaşların huzuru, barışı için daha iyi bir gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecek. Bugün daha kararlıyız. CHP’de eleştirilerin özgürce yapıldığı ve bir kişinin değil herkesin ses sahibi olduğu partidir. Atatürk’ün yolunda yürüyüşünü sürdürecek. CHP’yi kimse yolundan döndürmeyeceğiz. Yolumuzdan dönmeden kararlılıkla devam edeceğiz.” Özel, üç milletvekili ile yapılan görüşmeden bahsederek, “Kendileri gerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantıda gerek bizimle görüşmelerde ifadelerine karşı olumlu yapıcı ve bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu ifadeleri karşısında da olumsuz ifade duymaksızın bir ifade yaşadık. Arkadaşların kendi tercihleridir ama CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
(AUÖ-DK-Y)
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