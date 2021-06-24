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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özel'den İHA muhabirine saldırı değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Özel'den İHA muhabirine saldırı değerlendirmesi

Özel açıklama

( ANKARA )- “Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz” ANKARA

Muhabir Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı Saldırı 


- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi, olayı sahiplenen, kınayan, eleştiren bir tavır sergiledi. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz” dedi.
Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın arazisinde İHA muhabirine yapılan saldırıyla ilişkin olarak, “Bir basın emekçisi darp edildi. Ben Lütfü Türkkan ile direkt görüştüğümde, ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Dedi ki, ‘Mustafa Uslu kardeşimizin babasına ulaştım. Üzüntülerimi bildirdim. Bundan sonra ne yapabileceğimi sordum. Hızlıca bir tweet atıyorum’. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi, olayı sahipleyen, kınayan, eleştiren bir tavır sergiledi. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

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