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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özel’den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özel’den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama

Özgür Özel'in basın açıklamasından detaylar

Kutlay Bild Basın Açıklaması Karahisar Hükümet 

-Özgür Özel Açıklama
-Özgür Özel'in Romanlar Dernek Başkanına çiçek takdim etmesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- “Bir yapılan iş suç değil, iki CHP’ye üyelik suç değil”- “Bu sözlerde darbe falan yok” AFYON KARAHİSAR

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, emekli amirallerin bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da ilk ziyaretini partisinin il başkanlığına gerçekleştirdi. Burada partilileri ve vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Dün Türkiye’de tam 276 vatandaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti. Bu salgının başından beri ulaşılan en yüksek rakam. Önceki gün 224’tü, korkarız bu gece 300’den fazla bir rakamla karşı karşıya kalacağız ve bu ölen herkesin annesi var, babası var, kardeşi var, çocuğu var, yakınları var ve rakamdan ibaret değiller" diye konuştu.
“Beklenen seçim için gün sayılmakta” Erken seçim çağrısı yapan Özgür Özel, "Vatandaşın derdi var, derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için, beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir” dedi.
“CHP’ye üyelik suç değil” Bildiri yayımlayan emekli amirallere sahip çıkan Özel, "Bir darbe bildirisi olursa bütün millet karşısında dururuz" dedi ve şöyle devam etti: "CHP’ye üyelermiş 4 tanesi. Bir yapılan iş suç değil, iki CHP’ye üyelik suç değil." Romanlar Günü'nü kutladı Dünya Romanlar Günü'nü de kutlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün Dünya Romanlar Günü’nde Afyon’daki Romanlara, Türkiye’deki Romanlara, bütün dünyadaki Romanlara eşitliği, kardeşliği, nefret söylemine karşı mücadeleyi ve güzel günlerde birlikte olmayı vaat ederek Afyonkarahisar Romanlar Derneği’nin şahsında Türkiye’deki ve dünyadaki tüm Romanların Romanlar Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
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