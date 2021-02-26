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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sol Parti heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sol Parti heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu'nun Sol Parti heyetini kabulü

( ANKARA ) ANKARA


- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti heyetini kabul etti.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı’yı kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
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