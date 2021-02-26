CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sol Parti heyetini kabul etti



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti heyetini kabul etti.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı’yı kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.



loading...