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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şiddet mağduru Rukiye Ay’ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şiddet mağduru Rukiye Ay’ı kabul etti

Kılıçdaroğlu'nun Rukiye Ay'ı makamında kabul ettiği görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Şiddet Mağduru 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da yaşayan ve kocasından şiddet gören Rukiye Ay’ı kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Konya’da eşinin kendisine ve kızlarına uyguladığı şiddet sonucu vücudunda yanıklar oluşan, erkek şiddeti mağduru Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana’yı makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti. (ENG-
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