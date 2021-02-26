CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şiddet mağduru Rukiye Ay’ı kabul etti



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da yaşayan ve kocasından şiddet gören Rukiye Ay’ı kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Konya’da eşinin kendisine ve kızlarına uyguladığı şiddet sonucu vücudunda yanıklar oluşan, erkek şiddeti mağduru Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana’yı makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti. (ENG-



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