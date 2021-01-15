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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ”Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ”Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı hakkında yaptığı değerlendirme

( ANKARA ) ANKARA

Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Sen Varsan Biz Varız" kampanyasına canlı bağlantı ile katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşı kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, Covid-19 hastaları ile temas kurması dolayısıyla önce sağlık çalışanlarının aşı vurulması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ”Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın verdikleri mücadeledir. O nedenle ben buradan bütün arkadaşlarıma da ifade edeyim. Eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği, gösterdiği çaba her şeyin üstünde” şeklinde konuştu.

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