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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun’da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun’da

Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanında karşılanması

Balıkçı Teknesi Minibüsçü Batın Milletvekili Irak 

-Samsun Limanı'nda balıkçı teknesinden detay
-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
-Teknenin yolculanması
-Genel görüntü

( SAMSUN )- Samsun’dan yola çıkan tekne Türkiye’deki tüm deniz kıyılarını gezip, balıkçıların sorunlarını raporlayacak SAMSUN

– Bir dizi ziyaret ve program için Samsun’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tüm deniz kıyılarını gezecek tekneyi Samsun Limanı’ndan uğurladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde uçakla Çarşamba Havalimanı’na indi. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Tütün İskelesi’ne geçerek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize çelenk bıraktı. Burada CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in olduğu balıkçı teknesini karşılayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tüm kıyıları gezerek balıkçıların sorunlarını raporlayacak heyeti Doğu Karadeniz’e doğru uğurladı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Arkamızda gördüğünüz tekne tüm deniz kıyılarını gezecek, balıkçılarla görüşecek. Her bölgenin kendine özgü sorunları var. Her bölgenin kendine özgü sorunlarını ayrı ayrı raporlayacak ve onu genel merkeze verecek. Türkiye, coğrafya olarak dünyada çok olağanüstü bir konumda. Üç tarafı denizlerle çevrili ve ayrıca kendi kara sınırları içerisinde Marmara Denizi gibi kendimize özgü bir denizimiz var. Oradaki sorunları hepimiz görüyoruz. Müsilajın oluşturduğu tahribatın hepimizde endişe oluşturduğunu üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Balıkçıların sorunları var. Onları gündeme getirmek, ayrıca milletvekillerimizin tek tek gidip onların sorunlarını araştırıp, raporlamaları son derece önemli. Bu teknede yola çıkacak milletvekilimize ve onun huzurunda bu geziye katılacak olan herkese yürekten başarılar dilerim. Bunun Samsun’dan başlamasının da bana göre özel bir önemi var. Samsun Milli Kurtuluş Savaşımızda çok önemli bir kent. Samsun’da bulunmaktan da ayrıca mutluyum. Sorunları saptama konusunda böyle bir çabanın ilk adımlarının Samsun’da atılması da son derece değerli. Herkesin huzurunda Barış Karadeniz Bey'e ve arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra minibüsçüler ve servisçilerle bir araya gelecekleri kahvaltı programı için yola çıktı.
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