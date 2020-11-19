Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı

Kılıçdaroğlu’nun karşılanması

Cumhuriyet Toplantı 

-Toplantıya geçmesi
-Partililerle toplantıdan detay
-Belediyeyi ziyaret
-Hıdırlık tepesinden kenti izlemesi
-Safran tarlasından görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin haşatını yaptı. Bir dizi ziyaret ve toplantı için sabah saatlerinde kente gelen Kılıçdaroğlu, Safranbolu ilçesinde STK temsilcileri ve kenti önde gelen isimleri ile basına kapalı kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra kültür merkezinde partilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köseyi makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Evleri ile ünlü Safranbolu’yu hıdırlık tepesinden izleyen Kılıçdaoğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 25 dönümlük safran tarlasına geçerek, burada safran hasatı gerçekleştirdi. Bir cumhuriyet kenti, cumhuriyet şehrinde olmaktan mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara’ya hareket etti. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın ile CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’de eşlik etti. (YE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı