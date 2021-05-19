CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret

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( ANKARA ) - ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde gençler ile birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. (ÖMR-CC-Y)

