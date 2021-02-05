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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP’li Mithat Sancar bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP’li Mithat Sancar bir araya geldi

Mithat Sancar ve ekibi parti binasına giriş

Alışveriş Müzakere Erimli Muhalefet Partileri Muhalefet 

-Mithat sancar konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyeti ağırladı.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Sancar, "Demokrasi programımızın yeni aşamasının en önemli programlarından biri olan muhalefet partilerini ziyaret turumuz devam ediyor. Bugün CHP Genel Merkezi’nde sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetiyle bir görüşme yaptık. Oldukça verimli bir görüşmeydi. Türkiye’nin gündemindeki bütün önemli başlıkları ele aldık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Muhalefet partileriyle yapacağımız görüşmelerin bundan sonraki durağı Gelecek Partisi olacaktır. Bizim diğer muhalefet partilerine sunduğumuz bir müzakere önerisi, çerçevesi var. Bir öneri çerçevesi hazırladık. Bunların muhalefet partileri arasında müzakere edilmesini öneriyoruz" dedi.

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