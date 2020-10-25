CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa, muhtarın da bir özel kalemi olsun”

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( ANKARA ) ANKARA



- CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"na katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların da özel kalemi olması önerisinde bulundu. Kadın Muhtarlar Buluşması, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. 82 ayrı kanunda 354 maddede muhtar geçer. 82 ayrı kanunu siz bilmezsiniz, ben de bilmem. 354 maddeyi ben de bilmem, siz de bilmezsiniz. O zaman yapmamız gereken ne? Bütüncül bir muhtarlık kanunu. Böylece muhtar eline kanunu aldığında görevi nedir, yetkisi nedir, diğer kamu kurumları ile bağlantısı nedir, bütün bunların oluşacağı bütüncül bir muhtarlık kanunu. Bu kanun taslak olarak hazırlandı ve muhtarların bir kısmına gönderildi. Ama yine de bu kanun taslağını tüm kadın muhtarlara gönderin. Olabilir ya atladığımız vardır, eksik olan bir şey vardır, yanlış yaptığımız bir düzenleme vardır, bunları düzenleriz. İkincisi birleşik oy pusulası niye sizde yok? Milletvekillerinde var, diğerlerinde var, sizde birleşik oy pusulası yok. Küçük kağıtlara yazılıyor. Bir de eğer rakip muhtar varsa bütün kağıtları topluyor cebine koyuyor, giden kişi de muhtara oy veremiyor. Şimdi buna ben itiraz ediyorum, siz de edeceksiniz” ifadelerini kullandı. “Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa, muhtarın da bir özel kalemi olsun” Muhtarların bir gerekçe ile görev yerinde olmamasından kaynaklı iletişim kopukluğu olabileceğini ve bu zamanlarda da muhtarın yerine bakacak ikinci bir personel alınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım ve bunun bir kamu görevlisi olması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz muhtarlara bir belediye çalışanını tahsis ediyorlar. Bu doğrudur ama gerçek anlamda muhtarın iradesinin de bir anlamda ipotek altına alınması demektir. 'Sen beni eleştirirsen bak personelimi çekerim', bu olmaz. Tabii artı muhtar gittikten sonra başka bir muhtar kazanıp gelebilir. Ama bürokratik hafızanın devam etmesi lazım. Dolayısıyla bir kamu çalışanının muhtarın emrinde olması lazım. Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa, muhtarın da bir özel kalemi olsun. Dolayısıyla muhtar bir yere gittiği zaman her türlü bağlantı o kişi üzerinden gerçekleşmiş olsun. Bu ne demektir? Muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kadın Muhtarlar Buluşması’na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra birçok kadın muhtar katıldı.





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