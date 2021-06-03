Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadına katıldı

detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Asad Tarım Toplantı Kahvehane Çilek Hasadı 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, çeşitli ziyaret inceleme ve toplantılarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programına sabah saatlerinde İncirliova İlçesinde tarım işçileri ile bir araya gelerek çilek hasadı yaparak başladı.
Program kapsamında işçilerin kahvaltı sofrasına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Daha sonra Aydın Tekstil Yaşam Alanı’nda da incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Aydın programı devam ediyor. (UE-İK-Y)
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement