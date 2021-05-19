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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta 200 genç ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta 200 genç ile buluştu

Kılıçdaroğlu'nun Konuşması

Konferans 

-Genel Detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs dolayısıyla Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, KKTC, Trakya ve Balkanlar’da yaşayan gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, KKTC, Trakya ve Balkanlar’da yaşayan gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu’na buluşmada CHP Balkan Masası üyeleri de eşlik etti. Toplantıya ayrıca CHP’li belediye başkanları ile Balkanlar’da bulunan kardeş şehirlerin belediye başkanları da katıldı.
(ÖMR-CC-Y)
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