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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksekova’da
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksekova’da

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksekova’da

Genel görüntü

Sel 

-Havalimanından görüntü
-Kılıçdaroğlundan görüntü
-Karşılamadan görüntü
-Karayolu ile giderken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Bölgede bir takım ziyaretler gerçekleştirmek öğlen saatlerinde havayolu ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılamaya gelenlerle tek tek konuşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra karayolu ile Van’ın Başkale ilçesine bağlı selin yaşandığı Esenyamaç köyüne geçti. Orda yapacak incelemelerden sonra tekrar karayolu ile Van merkeze geçecek. (MT-ŞAK-
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