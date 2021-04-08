CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop’ta

-Yalı Kahvesi'nde asalar oturup görüşmeye başlamaları



( SİNOP ) SİNOP



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop ziyaretine başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinop’ta ilk durağı Tarihi Yalı Kahvesi oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada balıkçılarla bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada balıkçılar yaşadıkları sorunları Kılıçdaroğlu ile istişare ettiler. Yoğun alkışlarla karşılanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan eşlik etti. İlçe başkanları, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kadroları da buluşmada yer aldı. Yarım saat süren buluşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Sinop Belediye Başkanlığı'na geçti.



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