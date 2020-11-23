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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “24 Kasım Öğretmenler Günü” buluşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “24 Kasım Öğretmenler Günü” buluşması

- Toplantıdan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Öğretmenler Toplantı Öğretmen Konferans 


- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra da “Atanamayan Öğretmenler” ile buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. (BC -
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