CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:“ “2021 yılındayız, 2003'te bu kadar kirli değildi. 53 belediyenin alanını kapsıyor. Fotoğraflar acı. 'Caydırıcı cezalar getirilmeli' diye öneride bulunuyoruz”



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2021 yılındayız, 2003'te bu kadar kirli değildi. 53 belediyenin alanını kapsıyor. Fotoğraflar acı. 'Caydırıcı cezalar getirilmeli' diye öneride bulunuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek, konuyla ilgili olarak 2002 yılında TBMMM’de Araştırma Komisyonu kurulduğunu ve 2003 yılında raporunu tamamladığını aktardı. Kılıçdaroğlu, “2021 yılındayız, 2003'te bu kadar kirli değildi. 53 belediyenin alanını kapsıyor. Fotoğraflar acı. 'Caydırıcı cezalar getirilmeli' diye öneride bulunuyoruz. Gelmedi. Öneri geliyor, DSİ'ye bağlı Trakya Su Kanalizasyon ve Katı Atık Genel Müdürlüğü kurulsun deniliyor 2003'te. Neden kurulmadı? Bu suyu kurtarmak için neden bu genel müdürlüğü kurmadınız” diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı’na beş kişinin saldırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Niçin; Didim'de yapılan iki kule var. Bizim belediye Başkanımız Didim'e ihanet edilmesini istemiyor. 'Yıkacağım' diyor. Önce Sabah gazetesi önce iftira attı. Sen gazetecisin, 'Didim Belediye Başkanı tutuklandı' diye manşet attı. Ama hiçbir şey yok. Bu belediye başkanımız direndi, 'yıkacağım' dedi.

Yıkım ihalesine kimse girmedi, sonunda bir cesur insan geldi. Dün akşam saldırıya uğradı. Sizin feriştahınız gelse bizi durduramaz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “19 yıldır devleti yönetiyorlar. Nereye geldik? 10 milyonu aşkın işsizlik. 19 yıl devleti yöneteceksin, milyarlarca lira kullanacaksın 10 milyonun üstünde işsiz oluşturacaksın. Son 3 yılda 867 bin kişi işinden oldu. 19 yılın sonunda, aylık geliri bin 192 liradan az olan 7 milyon 769 bin 346 kişi." (AUÖ-ÖK-Y)

