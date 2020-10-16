CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu’nda Kadıköy Gazhane’de incelemelerde bulundu

-Bilgi alması

-Fotoğraf çekilmesi

-Gazhane gezisi

-Ekrem İmamoğlu



( İSTANBUL )- Kadıköy’de gençler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunu YouTube kanalına yayına davet etti İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Gazhane Binaları Restorasyon alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen genç Kılıçdaroğlu'nu YouTube kanalına davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Gazhane Binalarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gazhane Binaları Restorasyon alanının tamamını gezerken diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. YouTuber gençler Kılıçdaroğlu'nu kanallarına davet etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gazhane Binalarını gezerken bilgi aldığı esnada yanına yaklaşan iki genç Kılıçdaroğlu ile birlikte video çekerek YouTube kanallarında yayınlamak istediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu ise gençler tarafından gelen teklife takvimde boşluk ayarlayıp gerçekleştirme sözü verdi.



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