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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Mafyanın iyisi kötüsü olmaz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Mafyanın iyisi kötüsü olmaz”

Toplantı salonundan detaylar

Çatışma Basın Açıklaması Göreme 

- Taşın’ın açıklamaları
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) -- “Demokrasi giderse mafyatik yapılar puslu havaları sever” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’a gelen Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, “Demokrasi giderse mafyatik yapılar puslu havaları sever. Mafyanın iyisi kötüsü olmaz” dedi.
Tekirdağ’a gelen Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. Taşkın, burada bir basın açıklaması yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, “Demokrasi giderse mafyatik yapılar puslu havaları sever. Şeytan üçgeninden ülkemizi çıkarmak zorundayız. Siyaset, çatışma ve farklılıkların barışçıl unsurlarla çözümlendiği kutsal bir alandır. Siyaset savaşın alternatifidir. Kan dökülmesin diye insanların keşfettiği bir mecradır siyaset. Suç örgütleri bu işin içerisinde girdiği zaman, herkes bundan kaybeder. Aslında her musibet bir fırsattır. Türkiye’nin bu temizlenme ihtiyacını bu iktidar göremezse, toplum bu yetkiyi bize verecektir. Mafyanın muhalifi muaraza olmaz. Mafyanın iyisi kötüsü olmaz. Alın terine yaslanmayan her yaklaşıma mesafe koymak gerekir. Herkes bilir. Çocukluğumuzda misket oynarken öğrendiğimiz bir şey var. Kötü çocuğa paçayı kaptırırsanız canınızı daha da yakar. Hayat bize bunu fazlası ile öğretiyor” dedi.
(HLD-SO-Y)
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