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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

- CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıdan genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

Toplantı Konferans 


- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Şubat ayı toplantısına başkanlık etti. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün koordinasyonunda gerçekleşti. Toplantıya ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, CHP Milletvekili Haluk Koç, CHP Eski Milletvekili Rıza Türmen, CHP Eski Milletvekili Oğuz Oyan, CHP Eski Milletvekili Şükrü Elekdağ, CHP Eski Milletvekili Hüseyin Pazarcı katıldı.
(MC-
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