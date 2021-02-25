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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP'den HDP'ye fezleke desteği

CHP'den HDP'ye fezleke desteği

Özkoç açıklama

( ANKARA )- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:- “Bin 300'e yakın fezleke var. 32 tane daha fezleke eklendi. Bu fezlekeler Karma Komisyona gönderiliyor. Karma Komisyonda her siyasi partinin temsilcisi var. Fezlekelerle ilgili bir siyasi partinin grup kararı alması mümkün değil” ANKARA

Misyon Fezleke Basın Toplantısı Toplantı Siyasi Parti 


- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bin 300'e yakın fezleke var. 32 tane daha fezleke eklendi. Bu fezlekeler Karma Komisyona gönderiliyor. Karma Komisyonda her siyasi partinin temsilcisi var. Fezlekelerle ilgili bir siyasi partinin grup kararı alması mümkün değil” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Özkoç, Merkez Bankası rezerv parasına ilişkin olarak, “Arkadaşlar, 3 aydan beri soruyoruz Merkez Bankası rezervleri diye. Merkez Bankası rezervleri, bütün paralar sizin cebinizden çıkıyor. Hepinizin, sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkından aldıkları o paraları dövize çevirip gerekirse orada tutuyorlar, altına çevirip gerekirse orada tutuyorlar. O nedir? Türkiye'nin itibarıdır o, Türkiye'nin itibarı. Düne kadar Merkez Bankasında durmuş birikimimiz arttı diyorlardı” ifadelerini kullandı. Özkoç, fezlekelerle ilgili soru üzerine, “Bin 300'e yakın fezleke var. 32 tane daha fezleke eklendi. Bu fezlekeler Karma Komisyona gönderiliyor. Karma Komisyonda her siyasi partinin temsilcisi var. Fezlekelerle ilgili bir siyasi partinin grup kararı alması mümkün değil. Arkadaşlarımız o fezlekeleri orada, geldikleri zaman komisyonda, eğer komisyon başkanı tartışmaya açarsa, arkadaşlarımız kendi görüşlerini orada söyleyecekler" diyerek, milletin sesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını bugünkü aşamada doğru bulmadıklarını sözlerine ekledi. (AUÖ-ÖZ-Y)
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