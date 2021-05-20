CHP'den Filistin Büyükelçiliğine ziyaret



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti.CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Dostluk Grubu Üyesi Onusal Adıgüzel ile Mersin Milletvekili ve Dostluk Grubu Üyesi Alpay Antmen’den oluşan CHP heyeti, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyet basın açıklaması yaptı. Filistin’de yaşanan olaylara karşı Türkiye'deki duruşun bir olduğunu söyleyen Çeviköz, "Ramazan'ın son günlerinde önce Mescid-i Aksa’da başlayan ve ardından Gazze’ye yönelen İsrail’in saldırganlığı bu gün itibarı ile 120’nin üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit düşmesine yol açmıştır. Bin 400’ün üzerinde yaralı vardır. 60’ın üzerinde çocuk, 40’a yakın kadın şehit düşmüştür. Gazze’de evsiz kalan insanların 50 bini geçtiği söylenmektedir. Biz öncelikle CHP’nin meclisteki dostluk grubu üyeleri ile birlikte genel başkanımızın Filistin halkına ve Filistin devlet görevlilerine başsağlığı dileklerimizi, yaralılar için de acil şifa dileklerimizi iletmek üzere Filistin Büyükelçiliğine ziyaretimizi gerçekleştirdik. Filistin halkı ile Türkiye arasındaki tartışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz. TBMM’de de grubu olan 5 parti ortak bir açıklama yapmıştır. Bizim için Filistin davası ulusal bir davadır” ifadelerini kullandı.CHP'nin olaylara karşı Meclisteki duruşunun belli olduğunu söyleyen Çeviköz, şunları kaydetti:“CHP olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteğimizi devam ettireceğiz. Meclise gelen bütün teklifleri de destekliyoruz. Bizim için önemli olan Filistin halkının bekasıdır. Filistin meselesinin de 1967 sınırlarına dönülüp, iki devletli çözüm şeklinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bugün New York’ta BM Genel Kurulu bir toplantı yapacak. O toplantıdan da Filistin halkı ile dayanışmayı gösteren güçlü bir karar çıkmasını bekliyoruz.”Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Mayıs’ta TBMM’de bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarını hatırlatan Ünal Çeviköz, “CHP olarak o sırada bu konuya da değindik. İsrail’e karşı daha etkin ve bu saldırganlığı durduracak caydırıcı tedbirler alınmasının mutlaka elzem olduğunu dile getirdik” dedi.

“Bugün 12. günündeyiz saldırıların”CHP heyetinin ziyaretinden ötürü teşekkür eden Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Bu tavır Türk halkının tavrıdır. Halkımız şu anda hem Batı Şeria’da, hem Gazze’de hem de Kudüs’te bir saldırı altındadır. Bugün 12. günündeyiz saldırıların. İsrail uçakları hala Gazze’deki halkın üzerine bomba yağdırıyor. Biz Filistinliler olarak hem hükümet hem halk tarafından gelen desteği takdirle karşılıyoruz. Filistin halkının savaşında bunlar çok önemli, çünkü halkımız yalnız olmadığını hissediyor. Biz Türkiye ile olan ilişkilerimizi en üst düzeye getirmek istiyoruz. Biz coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı çatı altında yaşadık. Şu an saldırıların durdurulması en önemli gündem maddemizdir” ifadelerini kullandı.

