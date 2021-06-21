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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
CHP’den 189 maddelik ‘Hak, Hukuk, Adalet Yargı Paketi’ teklifi

CHP’den 189 maddelik ‘Hak, Hukuk, Adalet Yargı Paketi’ teklifi

Kaboğlu konuşma

Hukuk Devleti Yasal Düzenleme Basın Toplantısı Kamu Görevlileri Yasama Yılı 

-Özel konuşma

( ANKARA )- CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu:- “Adil yargılanma hakkının asgari gereklerinin nasıl yasal düzenlemeye yansıyabileceğinin örneğini ortaya koymaya çalıştık. Yeri bir anayasa istiyoruz, bunun için çok çalışıyoruz” ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Bizim kuşkusuz hazırladığımız metinlerle demokratik hukuk devleti yolunda, güçlendirilmiş parlamenter rejim gereğinde yaptığımız çalışmaları da hedef olarak almak suretiyle yer alan adil yargılanma hakkının asgari gereklerinin nasıl yasal düzenlemeye yansıyabileceğinin örneğini ortaya koymaya çalıştık. Yeri bir anayasa istiyoruz, bunun için çok çalışıyoruz” dedi.
CHP milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek hazırladıkları 189 maddelik ‘Hak, Hukuk, Adalet Yargı Paketi’ni açıkladı.
İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, SODAD Başkanı Avukat Kemal Akkurt, Ankara Barosu TODAM Başkanı Doğan Erkan ve Hukukçu Dayanışması Grubu Temsilcisi Avukat Ebru Beşe’nin de temsilci olarak basın toplantısına katıldığını belirtti.
Kaboğlu, 20 örgüt ve 65 uzman katılımıyla hazırladıklarını belirterek, önerilerde imzası bulunan kişiler arasında görevde bulunan hakim ve savcıların olduğunu belirtti.
Kaboğlu, 27 maddelik 4. Yargı Paketi'ne değinerek, “İdare nezdinde 60 günlük yanıt süresinin 30 güne indirilmesi hepimiz olumlu diyoruz. Ama kamu görevlilerinin nasıl atandıklarını biliyoruz, nasıl atanmaları gerektiğini de öneriyoruz. Konuya geniş açıdan bakmak gerekir. Bizim kuşkusuz hazırladığımız metinlerle demokratik hukuk devleti yolunda güçlendirilmiş parlamenter rejim gereğinde yaptığımız çalışmaları da hedef olarak almak suretiyle yer alan adil yargılanma hakkının asgari gereklerinin nasıl yasal düzenlemeye yansıyabileceğinin örneğini ortaya koymaya çalıştık. Yeni bir anayasa istiyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Eğer biz yeni anayasa isteğinde içte tutarlı isek, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi için de geçerlidir, yürürlükteki anayasaya saygı göstermek durumundayız” diye konuştu.
Kaboğlu, 12 ayrı metin hazırladıklarını belirterek, 27. yasama yılında devleti temsil ve yürütmenin tek kişinin yönettiği anayasal düzenin karşısında bulunmaları nedeniyle her konuyu ayrı ayrı düzenlediklerini kaydederek, Anayasa ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları’na sevk edildiğini kaydetti.
(AUÖ-CC-Y)
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