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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
CHP'de istifalar devam ediyor

CHP'de istifalar devam ediyor

Kadıgil açıklama

( ANKARA )- CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Sütlü Kadıgil Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı- Kadıgil: “Ben bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum” ANKARA

Kadın Hareketi Basın Toplantısı Dünya Görüşü Genel Başkan Sosyal Demokrat 


- Cumhuriyet halk partisi İstanbul milletvekili Saliha Sera Sütlü kadıgil, “Ben bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum” dedi.
Kadıgil TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, partisinden istifa ettiğini ve Türkiye İşçi Partisi’ne katıldığını açıkladı.
Kadıgil, hayatının en zor kararlarından birini açıklayacağını söyleyerek, “Zor, çünkü bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum. Havuz medyasından arkadaşların heyecanlanacağını tahmin ediyorum ama öncelikle şunu ifade edeyim, kimse boşuna sevinmesin. Çünkü ağzımdan bunca yıllık partime, yoldaşlarıma zarar verecek herhangi bir itham duyamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi bana hayalini bile kurmadığım bir yol açtı. Birçok yoldaşımın teveccühüyle 3 dönem parti meclisi üyesi ve bir dönem milletvekili olarak onurlandırdı. Ne yaptıklarınızı ne bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Bu kararı alırken çok sevdiğim ve kırmaktan çok korktuğum için onlarca uykusuz gece geçirdiğim birçok insan oldu. Beni siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve her bıkma noktasına geldiğimde sabırla dinleyip öğreterek siyasette tutan, ailemden ayrı görmediğim sevgili Bülent Tezcan başkanım. Aysu, Gökçe, Suzi, Selin, Jale, Müziş, Gülizler ve ismini saymakla bitiremeyeceğim, yıllardır omuz omuza mücadele vermekten onur duyduğum kız kardeşlerim” ifadelerini kullandı.Kadıgil, tüm ülkenin ekseni merkezin sağına doğru eğildiğini belirterek, kendisinin yol ayrımına geldiğini hissettiğini ifade etti.
Kadıgil, “Örgütlü kadın hareketinin hepimize öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar, gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi. Ve yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yol ise beni bir kez daha ne mutlu ki Denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol, o ruh bugün bu mecliste temsil ediliyor. Ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanının, Behice Boran'ın partisinin meclis grubunu, ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı gelmiyor. İşte ben bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum” dedi.

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