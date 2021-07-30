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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız”
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız”

Bakan Murat Kurum'un konuşması

( ANTALYA )-Bakan Kurum: “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak sizlerin yanındayız. Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız” ANTALYA

Orman Yangınları Geçmiş Olsun Yangın 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. orman yangınlarında evleri hasar gören Bakan Kurum, Yaylaalan Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaylaalan Mahallesi’deki camide Cuma namazını kılan Bakan Kurum, Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Yaylaalan Mahallesi’de geçen yıl yaşanan yangında koyun ağılı tamamen yanan Bayram Çetin, Bakan Kurum dan destek istedi. Kurum, yaraların sarılması konusunda her türlü desteğin verileceğini söyledi.


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