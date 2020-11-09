Çelik: '(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir' - ANKARA
Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir."
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