ÇANAKKALE - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu
- Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri ve açıklaması - Meral Akşener'in Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini takması - Meral Akşener'in yüzük kurdelelerini bekarlara dağıtması - Fotoğraf çekimiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale 'de esnaf ziyaretinde bulunduÇANAKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çanakkale 'de esnafı ziyaret etti.İlk olarak Biga ilçesine gelen Akşener'i, burada partililer karşıladı. Çanakkale 'ye oy istemeye gelmediğini, dert ve sorun dinlemeye geldiğini belirten Akşener, bir iş yerinde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:"Siyasette rekabet olduğunda sizin üzerinizden seçmen velinimet gibi görülüyor. Ben sizlerden çok şey öğrendim. Esnaf elektrik parasından çok şikayet ediyor. Kovid - 19 ile beraber işlerin çok düştüğünü söylüyorlar. Kirada olan yerlerde stopajdan çok şikayet var. Eleman çalıştırıyorsanız yanınızda onun sigortasından çok şikayet var. Pandemi girdi vaziyet ne diye sorduk. Esnaf ise faizlerin yüksekliğinden, işlerin durgunluğundan söz etti. Örneğin üre gübresi 160 lira, geçen sene 90 lira idi. Yüzde 80 artış var. Dönüme 25 kilogram dökülür."Bir reklam şirketinin sahibi Sebahattin Dinç ise iki iş yerinin bulunduğunu ancak iş yeri sayısını bire düşürmeyi düşündüğünü anlattı.Daha sonra Akşener, ilçeden ayrılarak Çanakkale 'ye hareket etti.Şehirde partililer tarafından karşılanan Akşener, Cumhuriyet Meydanı ve feribot iskelesindeki esnaflarla sohbet edip sorunlarını dinledi.Bunun ardından gazetecilere konuşan Akşener, şu görüşleri paylaştı:"Türkiye için bugünün Çanakkale ruhunun canlandığı bir gün olmasını diliyorum. Özelliği de şu kuzey, güney, doğu, batı herkesin ve her bir yaş grubunun burada buluştuğu, kiminin fiziki olarak burada gelip şehit düştüğü ya da gazi olduğu, kiminin ruhunun burada olduğu bir dönem o. Bugün onu hem anmak hem o ruhu yeniden canlandırmak hem de şehitlerimize dua etmek için buradayız. Buranın o manevi atmosferi, insanın zaman zaman üzüntülerine sebep olan birçok meseleyi, bunu bir insan olarak söylüyorum, siyasi değil söylediğim, ortadan kaldırabiliyor. Buranın öyle bir atmosferi var. Dolayısıyla Allah hepimizi, şimdi siyasi şapkamla söylüyorum bunu, bütün siyasilerin bu ruha sahip olmasını, burada şehit düşen büyüklerimizin ruhuna layık olmasını diliyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın."Akşener, gazetecilerin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.Bir kırtasiyeyi ziyaret eden Akşener, çıkışta İyi Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini takıp mutluluklar diledi.Kendisinin çok mutlu bir evlilik geçirdiğini vurgulayan Akşener, yüzük kurdelelerini de bekarlara dağıttı.
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