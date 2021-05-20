

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Akşener’in bu yaklaşımı, hadsiz tutumu elbette CHP, HDP ve İYİ Parti’nin açık ittifakın tabanını konsolide ve ittifakı sürdürmek için olduğunu görüyoruz. Hadsiz tutum başta 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı bu haksızlık” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, basın toplantısı düzenledi.

Özkan, Akşener’in sözlerini değerlendirerek, “Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlıktan beri meselenin çözümü için başta inanı diplomatik girişimler olmak üzere gerek uluslararası mekanizmaları meselinin çözümden davet etmek suretiyle her çözüm sürecine denemiştir. Şimon Perez’in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız Filistin-İsrail arasında bir müzakere arabulucu rolü üstlenmiştir. Cumhurbaşkanımız bayramda yirmiden fazla Devlet Başkanı ile temas yürüterek, meselinin çözümüne katkı sunmaya çalıştı” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler’in dünyayı 5 ten ibaret sayan hukuk anlayışı meseleye uzak kaldığını ve üç maymunu oynadığını belirten Özkan, “Cumhurbaşkanımız hiçbir Devlet Başkanı ile kıyaslanamayacak şekilde Filistin davasını dert edinmiştir. Filistin dediğimizde çiğlerimiz yanar derken Filistinli kardeşlerimiz bunu biliyor” şeklinde konuştu.

Akşener’in hadsiz yaklaşımlarının manidar olduğunu kaydeden Özkan, “Akşener’in bu yaklaşımı, hadsiz tutumu elbette CHP, HDP ve İYİ Parti’nin açık ittifakın tabanını konsolide ve ittifakı sürdürmek için olduğunu görüyoruz. Hadsiz tutum başta 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı bu haksızlık. İslam dünyasında tepki ve reaksiyonla karşılandı. Hadsiz yaklaşım tarihe kara leke olarak İYİ Parti Genel Başkanı’nın alnına yapışacaktır. İYİ Parti Genel Başkanı hadsiz açıklaması ile meseleye ne kadar duyarsız olduğunu, uzak olduğunu gösterdi. Akşener Filistin davası ne zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na saldırı gerçekleşmek istense onun bir manivelası olarak algılanıyor. Akşener ağzından FETÖ, PKK ne İsrail'e karşı bir tepki içi özü bir olan tepki göremezsiniz. Mesele sadece Cumhurbaşkanı’na saldırmak için gerekçe olarak kullanılmaktadır” dedi.

Yahudi madalyası söylemine ilişkin olarak Özkan, “Yalanı çevirip geliyorlar sürekli. Nedenini biliyoruz Milletin, ümmetin içine fitne tohumu ekmek. Ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Yahudi cesaret ödülü olarak anlatılan hadise nedir? Bunlar mesele özüne bilmesine rağmen kara propaganda için devam ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Yahudi kökenlilerin kurtarılmasına yardım eden Türk diplomatların anısına Erdoğan'a verildi.

Biz antisemitizmden bahsediyorsa bu İkinci Dünya Savaşı’nda o duruşu sergileyemeyenlerdir. Cumhurbaşkanımız verilen plaketin Türk diplomatın inançlı duruşun eseri olarak verdileri ifade ediyorum. Akşener’in eski Grup Başkanvekiliniz Yavuz Ağıralioğlu’na Yavuz it havlarmış diyen Ali Kenanoğlu’na neden bir şey demedin? Çünkü ittifakınız bozulur. Gizli ittifak 2023’e yürüyemez” diye konuştu.

(AUÖ-BC -

