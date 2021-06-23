BURSA - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ziyaretlerde bulundu
- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut'un, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelişi ve karşılanması - Görüşmeden detaylar - Hediye tablo takdimi - İpek Böcekçiliği ve Ürünleri Sergisi'nin gezilmesi - Dokumacılık faaliyetleri hakkında bilgi almasıBURSA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut, Bursa 'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Meyer - Landrut'u kuruma gelişinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül karşıladı.Basına kapalı görüşmede Meyer - Landrut, il genelindeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirildi.Kurumun bahçesinde açılan İpek Böcekçiliği ve Ürünleri Sergisi'ni gezen Meyer - Landrut, ipek yapımının tüm aşamalarının anlatıldığı görselleri ve canlandırmaları inceledi.Büyükelçi Meyer - Landrut ayrıca, Uludağ yolunda bulunan Yiğitali Mahallesi'ndeki kadın kooperatifine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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