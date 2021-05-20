Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'

BURDUR - Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'

BURDUR - Bakan Kurum: "Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması - Bakan Kurum'un açıklamalarıBURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.(1) Burdur ’da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız.” - "(Salda Gölü) Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız, seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecek."

Arıtma Tesisi Bisiklet Yolu Bisiklet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement