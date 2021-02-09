Bülent Turan: “Düne kadar CHP’nin afişlerini astığı, düne kadar’ Cumhurbaşkanı adayımız olacak, Türkiye’yi yönetecek’ dedikleri kişi ‘Amerika’dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırdım’ diyor

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( ANKARA )- “Düne kadar CHP’nin afişlerini astığı, düne kadar’ Cumhurbaşkanı adayımız olacak, Türkiye’yi yönetecek’ dedikleri kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine, ‘Amerika’dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırdım’ diyor. Eğer Kılıçdaroğlu buna cevap vermeyecekse, neye cevap verecek” ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Düne kadar CHP’nin afişlerini astığı, düne kadar’ Cumhurbaşkanı adayımız olacak, Türkiye’yi yönetecek’ dedikleri kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine, ‘Amerika’dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırdım’ diyor. Eğer Kılıçdaroğlu buna cevap vermeyecekse, neye cevap verecek” dedi.

Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Turan, Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda CHP’den istifa eden Muharrem İnce’ye cevap vermediğini söyleyerek, “Düne kadar CHP’nin afişlerini astığı, düne kadar’ Cumhurbaşkanı adayımız olacak, Türkiye’yi yönetecek’ dedikleri kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine, ‘Amerika’dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırdım’ diyor. Eğer Kılıçdaroğlu buna cevap vermeyecekse, neye cevap verecek? Muharrem İnce, ‘FETÖ ve Sorosçuları destekleyenlerle yolumu ayırdım’ diyor. Düne kadar en büyük siyasi figür olarak ortaya koydukları, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olamadığı zamanda bile Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adaylı yaptığı Kılıçdaroğlu bu sorulara cevap vermeyecek de, kim verecek” dedi.

CHP’den istifa eden üç milletvekilinin ‘CHP, FETÖ’nün işgaline uğradı’ dediklerini hatırlatan Turan, Kılıçdaroğlu’ndan Menemen Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına, CHP teşkilatlarındaki taciz iddialarına, Ceyhan Belediyesi’ndeki 300 milyonluk davaya cevap vermesini beklediklerini ifade etti.

Tek adam iddiasının gündeme geldiğini belirten Turan, “Cumhurbaşkanımız 19 yılda 15 seçimde halkın önüne gelerek, kazanarak helal oylarla göreve gelmiş bir kişi. Gençlik yıllarından beri seçimleri beraber olmuş birine, her ay İl Başkanları’nı, her hafta MYK’sını, Kabine Toplantısı düzenleyen, kurumları çalıştırmayı bilen insana, halkın 7evet ‘ dediği insana bunu demek çok büyük itham diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu, 11 yılda 10 seçim kaybetmiş. 25 olan oy oranı, 26 yapmamış. Buna rağmen Genel Başkanımıza laf atması büyük haksızlık diye düşünüyorum. Tek adam arıyorsak, 11 yılda 10 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayan kişidir tek adam” ifadelerini kullandı. Turan, Karayılan, terörün başı olduğunu ve başının ezilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahir Ünal’ın çiftçi ile sohbetine ilişkin olarak ise Turan, “Mahir Ünal ironi ile birlikte yaptığı espridir” şeklinde cevap verdi. Turan adalet ile ilgili çalışmaları kıymetli bulduklarını söyleyerek, HDP’nin adalet ile ilgili partilerle görüşmesine, HDP’nin sicilinin sorunlarla dolu olduğunu Türkiye’nin bildiğini ifade etti ve HDP için adaletin Öcalan’a, Demirtaş’a özgürlük olduğunu söyledi.



(AUÖ



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