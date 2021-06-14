BRÜKSEL - NATO Zirvesi - Liderlerin gelişleri (3)

- Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın gelişi - Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun gelişi - Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın gelişi - Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in gelişiBRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.
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