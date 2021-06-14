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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Joe Biden - Görüşme ile ilgili fotoğraflar slaytCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladıBRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan ile Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

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